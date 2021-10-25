Суд отказал Facebook в отсрочке для оплаты штрафов

Таганский суд Москвы решил не давать Facebook отсрочку для оплаты штрафов. С компании должны взыскать 17 миллионов рублей по административному делу.

«Facebook Inc. отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Fасеbооk наложены административные штрафы в размере 17 миллионов рублей», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

Такое решение 25 октября принял мировой судья судебного участка N374 Таганского района Москвы.

Ранее судебные приставы получили от суда распоряжение об исполнении постановлений о взыскании штрафов с Facebook. Речь шла о сумме в 17 миллионов рублей. Компания попросила предоставить отсрочку для оплаты административных штрафов. В Facebook заявили о технических проблемах в переводе денег.

Соцсеть попала под административные разбирательства из-за того, что не удалила противоправный контент, нарушающий законодательство России. Общая сумма штрафов по всем решениям мирового судьи за этот год составляет более 80 миллионов рублей.