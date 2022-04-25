Россиянкам рассказали о бюджетной косметике для омоложения

Женская кожа требует особого ухода для сохранения молодости и свежести. В условиях, когда западные бренды покидают российский рынок, а цены на средства для ухода растут, бюджетную замену можно найти в аптеках. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала косметолог Наталья Токарева.

Она пояснила, что каждая россиянка может создать свое собственное средство для ухода за кожей. Для этого нужно купить глазные капли таурин или их аналог и крем троксерутин.

«Следует взять уходовое средство, которым вы пользуетесь, например, крем для век или обычный крем, и смешать их в такой пропорции: одна горошина троксерутина, две горошины вашего крема и две-три капли таурина», — рассказала Токарева.

По ее словам, эффект от использования появится через несколько дней. Но важно помнить несколько правил, троксерутин не стоит добавлять каждый раз при использовании. Также важно помнить, что это вещество имеет желтоватый оттенок, поэтому женщинам с очень светлой кожей лучше обойтись совсем без него.

Общая стоимость лекарственных препаратов составит около 200 рублей, а упаковок хватит на пару месяцев, поэтому это бюджетное, а главное эффективное средство.