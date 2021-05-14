Дизайнер поделился лайфхаками для небольших квартир

При ремонте небольших квартир возникает главный вопрос — как уместить все необходимое. Справиться с проблемой поможет правильное зонирование и скрытое хранение, пояснила дизайнер Ольга Боднар.

Дизайнер собрала в своем Instagram лайфхаки для небольших квартир. Для начала она посоветовала разделить помещения по количеству окон.

«Если у вас два окна, а нужно три комнаты (кухня, спальня и детская), то решите, какое помещение будет без окна. Лично я почти всегда за кухню. Спать без окна и без чистого воздуха многим сложно, но это индивидуально», — отметила Бондар.

Она добавила, что «лишние» метры лучше отдать детской комнате, так как ребенку нужно больше пространства для игр и учебы. Также дизайнер посоветовала компромиссный вариант кухни-гостиной при площади менее 15 квадратных метров. Для гардеробной лучше заложить три «квадрата», а саму комнату сделать п-образной.

«Делайте много скрытых мест хранения: антресоли, мебель до потолка, хранение в кровати и диване, задействуйте все ниши. Маскируйте хранение под цвет стен. <…> Критично важно соблюдать эргономику и минимальные расстояния. Если вы будете втягивать живот на каждом шагу и спотыкаться обо все, то никакие успокоительные не помогут», — подчеркнула Боднар.

По словам дизайнера, не стоит жертвовать своим здоровьем и спать на диване. При выборе квартиры лучше отдать предпочтение жилью в форме квадрата или прямоугольника. В круглых или треугольных квартирах сложнее все разместить. Бондар призвала не мудрить при выборе дизайна, чтобы помещение не выглядело перегружено.