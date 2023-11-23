Общество 23 ноября 2023, 15:50 «Для нас это тоже потеря». Шойгу отметил мужество погибшего журналиста Максудова Шойгу принес соболезнования журналистскому корпусу после гибели Бориса Максудова Борис Максудов / ВКонтакте

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Журналист «России 24» Борис Максудов был мужественным и достойным человеком. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с другим сотрудником ВГТРК Павлом Зарубиным. Журналист опубликовал видео с комментарием главы Минобороны в своем Telegram-канале.

По словам Шойгу, Максудов без страха делал прекрасные репортажи и объективно освещал обстановку в зоне спецоперации. Военкор был в самых горячих местах и сопровождал военнослужащих, отметил министр.

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Глава Минобороны принес соболезнования всему журналистскому корпусу в связи со смертью Максудова. Специальная военная операция — это место, где все выполняют свои задачи, и все эти задачи можно считать боевыми, обратил внимание Шойгу.

«Поэтому он так же выполнял свою задачу, выполнял очень профессионально, очень мужественно. И для нас это, конечно, такая же потеря, как и для всего журналистского корпуса», — подытожил министр обороны.

Борис Максудов пострадал при ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Военкор получил тяжелые ранения и впоследствии скончался.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал гибель Максудова большой трагедией. Следственный комитет пообещал приложить все усилия, чтобы найти и наказать виновных в смерти журналиста.