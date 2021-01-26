«Для меня он человек-эпоха». Константин Косачев — о Сергее Приходько
Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал смерть бывшего вице-премьера страны, экс-главы аппарата кабмина Сергея Приходько. Сенатора процитировал RT.
«Я считаю, что это был один из самых ярких, самых профессиональных, самых талантливых и самых порядочных политиков последнего времени, нашей эпохи. Для меня он человек-эпоха», — признался парламентарий.
По его словам, Приходько был для него не просто коллегой, но и одним из ближайших друзей. Они познакомились и подружились в годы работы во внешнеполитическом ведомстве.
«Работали душа в душу, а затем эти отношения переросли из профессиональных в человеческие. И мы так и двигались по жизни, не теряя друг друга», — подчеркнул член Совфеда.