«Я считаю, что это был один из самых ярких, самых профессиональных, самых талантливых и самых порядочных политиков последнего времени, нашей эпохи. Для меня он человек-эпоха», — признался парламентарий.

По его словам, Приходько был для него не просто коллегой, но и одним из ближайших друзей. Они познакомились и подружились в годы работы во внешнеполитическом ведомстве.

«Работали душа в душу, а затем эти отношения переросли из профессиональных в человеческие. И мы так и двигались по жизни, не теряя друг друга», — подчеркнул член Совфеда.