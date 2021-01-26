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    26 января 2021, 15:28

    «Для меня он человек-эпоха». Константин Косачев — о Сергее Приходько

    Артур Блянихов

    Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал смерть бывшего вице-премьера страны, экс-главы аппарата кабмина Сергея Приходько. Сенатора процитировал RT.

    «Я считаю, что это был один из самых ярких, самых профессиональных, самых талантливых и самых порядочных политиков последнего времени, нашей эпохи. Для меня он человек-эпоха», — признался парламентарий.

    По его словам, Приходько был для него не просто коллегой, но и одним из ближайших друзей. Они познакомились и подружились в годы работы во внешнеполитическом ведомстве.

    «Работали душа в душу, а затем эти отношения переросли из профессиональных в человеческие. И мы так и двигались по жизни, не теряя друг друга», — подчеркнул член Совфеда.