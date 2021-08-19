Названа сумма, в которую обойдется бюджету арендное жилье для малоимущих

Малоимущим российским семьям предложили сдавать жилье в арендных домах. Квартиры хотят сдавать по субсидированной ставке. Планируется, что пилотный проект запустят в Москве.

Инициативу уже направили мэру столицы Сергею Собянину, сообщила газета «Известия». Член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева заметила, что даже в Москве не все могут себе позволить покупку жилья.

Столкнувшихся с такой проблемой — от 35% до 50% семей. Именно для них необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой. Сдавать квартиры в таких домах целесообразно стоявшим на жилищном учете парам. На учете как нуждающиеся в жилье в Москве стоят почти 12 тысяч семей.

Программу стоило бы распространить и на другие регионы. До 2030 года — на первом ее этапе — большим прорывом оказалось бы создание 45 миллионов квадратных метров жилья в крупных городах. Потребуется на это около 2,7 триллиона рублей.

Эксперты заметили, что жилищные проблемы социально незащищенных россиян проект действительно решить сможет. Однако девелоперам он едва ли будет интересен без государственной поддержки.