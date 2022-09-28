«Для людей это вопрос выживания и надежда». Малькевич объяснил результаты референдумов | 360°

Общество 28 сентября 2022, 18:45 Поделиться Telegram

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Viber «Для людей это вопрос выживания и надежда». Малькевич объяснил результаты референдумов Член ОП РФ Малькевич: для мирных жителей состоявшиеся референдумы — это надежда РИА «Новости»

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Результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях показали, что люди надеются на нормальную жизнь. Абсолютное большинство проголосовавших поддержали вхождение в состав России, подчеркнул первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он осуществлял наблюдение на голосованием фактически во всех четырех регионах.

«Сейчас я нахожусь в Херсоне. Вы знаете, я видел лица людей, я с ними встречался, общался. В Запорожской области был на выездном голосовании, где разговаривал с людьми, которые не скрывали своих чувств. Международные наблюдатели тоже все это видели. В Херсонской области группа наблюдателей находилась в Бериславском районе среди развалин и руин», — рассказал он, отметив, что обстрелы со стороны ВСУ не прекращались во время голосования.

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За первые три дня референдума Донецк пережил 115 артобстрелов, подчеркнул Малькевич. Он также напомнил об ударе по гостинице в Херсоне, где погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко.

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«Удар был нанесен по гостинице, которая была забита от первого до последнего этажа только журналистами и наблюдателями. Вот только что в пригородах Херсона разнесли ракетами гостиницу, в которой жили просто беженцы и мирные люди, которые ждали паромной переправы», — сказал Малькевич.

Он подчеркнул, что для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вхождение в состав России — вопрос выживания.

«[Это] надежда на нормальную жизнь, поэтому я абсолютно не удивлен результатами [голосования]», — заключил Малькевич.

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