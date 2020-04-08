Для лечения больных COVID-19 в Москве переоборудовали 10 больниц

В Москве завершилось переоборудование десяти городских больниц и девяти лабораторий для исследований нового типа коронавируса и борьбы с ним. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он заметил, что работы еще в 25 больницах продолжаются. Бирюкова процитировало РИА «Новости». Заммэра добавил, что сейчас проходит переоборудование более 63 тысяч квадратных метров. Работы идут круглосуточно, в них участвуют свыше двух тысяч человек, а также 16 строительных организаций и три проектных института.

Бюрюков уточнил, что в зданиях делают перепланировку, там ремонтируют лифты и палаты, прокладывают трубопроводы кислородоснабжения. Они необходимы для подачи медицинских газов.

Особое внимание уделяют обустройству реанимационных отделений. Кроме того, в больницах устанавливают системы вентиляции и кондиционирования, пандусы для подъезда машин скорой помощи и пункты дезинфекции. Все работы должны закончиться в апреле.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за прошедший месяц в столице провели свыше 200 тысяч анализов на коронавирус для более 145 тысяч человек.