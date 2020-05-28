Маски и дистанция: для кинотеатров придумали новые правила работы

Российским кинотеатрам нужно приспосабливаться к новым реалиям в условиях пандемии коронавируса. Зрителей в них предложили сажать в полутора метрах друг от друга. Фильмы придется смотреть в масках и перчатках.

Рекомендации по работе кинотеатров разработал Роспотребнадзор совместно с Минкультуры. Они опубликованы на сайте надзорного ведомства.

Социальную дистанцию в полтора метра придется соблюдать не только в очередях в кассу, но в фойе или кинобаре. Последние закрывать не собираются, но торговлю в них предложили вести, по возможности, бесконтактным способом. В том числе и при помощи специальных автоматов.

Покупать билеты в кинотеатры любителям фильмов советуют через автоматы и мобильные приложения. В кассе лучше оплачивать их любым бесконтактным способом, по возможности. не используя наличные деньги.

Сеансы нужно будет начинать с разницей не менее 15 минут: таковы требования для кинотеатров, где не более шести залов. Там, где залов семь и больше, перерыв не должен быть меньше 10 минут.

Чтобы у входов в залы не скапливалась толпа, пускать зрителей придется не менее чем за 15 минут до начала сеанса. Интервал между показами в одном и том же зале — минимум 30 минут. За это время помещение должны проветрить и убрать с дезинфицирующими средствами.

Выдавать 3D-очки можно только при условии их дезинфекции. Если они не упакованы, то зрителю придется выдать и дезинфицирующую салфетку. С собой приносить очки тоже можно: в этом случае никаких ограничений нет.

Бассейны, спортзалы, кинотеатры и другие учреждения закрыли в России из-за распространения коронавируса. Страна постепенно выходит из введенных ограничений, но к привычному ритму работы организации вернутся нескоро. Например, чтобы попасть на тренировку, придется предварительно на нее записаться.