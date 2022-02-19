Россиянам напомнили о пяти способах получить господдержку для ипотеки

Более 40 тысяч семей с начала этого года воспользовались господдержкой при оформлении ипотеки. Объем выданных кредитов составил почти 100 миллиардов рублей. О пяти способах получить улучшить жилищные условия по льготным программам напомнили специалисты Госуслуг и АО «ДОМ.РФ».

Семьи с детьми могут взять ипотеку по ставке до 6%. Заемщиками по программе семейной ипотеки могут стать россияне с ребенком, рожденным с 2018 года, или ребенком, рожденным до 2018 года, если есть инвалидность. Сумма кредита составляет до 12 миллионов рублей в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах — до шести миллионов рублей. Еще один вариант — использовать материнский капитал.

Россияне без детей при наличии могут получить льготную ипотеку — до 7%. Условием является гражданство РФ. Первоначальный взнос от 15%. Размер кредита — до трех миллионов рублей для всех регионов страны. Для оформления нужно обратиться в один из банков, которые входят в программу. Перечень доступен на сайте спроси.дом.рф.

Многодетным семьям могут предоставить субсидию на погашение долга, если у заемщика родился третий или последующий ребенок с 2019 года. Размер субсидии составляет до 450 тысяч рублей только по одному кредиту. Для оформления нужно обратиться в банк, который выдавал ипотеку.

Источник фото: t.me/gosuslugiforparents

Еще одна льготная программа ипотечного кредитования действует для покупки жилья на Дальнем Востоке. Она доступна для россиян до 36 лет. Их семейное положение не имеет значения, но у заемщиков должен быть ребенок в возрасте до 19 лет. Первоначальный взнос составляет от 15%, ставка — до 2%. Сумма — до шести миллионов рублей.