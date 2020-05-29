Разметка на полу и не более 10 прихожан. Для храмов обозначили новые правила работы

Ношение масок сохранится на всех этапах снятия ограничений. Средства защиты священникам стоит надевать во время исповеди, которая должна проходить на расстоянии не менее 1,5 метра. Для удобства прихожан на пол надо нанести разметку, чтобы они также соблюдали социальную дистанцию. Помещение требуется постоянно проветривать и организовать антисептическую обработку рук при входе в храм.

Открытие религиозных организаций для посещения вне богослужения возможно только после снижения уровня заболеваемости и перехода региона к первому этапу снятия ограничений.

Войти в храм площадью менее 100 квадратных метров смогут только два человека. Если площадь религиозного учреждения составляет до 400 метров, то количество прихожан может увеличиться до пяти. В самые большие храмы могут зайти не более 10 человек.

Во время второго этапа снятия ограничений священникам придется рассчитывать, сколько прихожан сможет принять храм во время церемоний. Так в зданиях, где площадь составляет не более 400 квадратов, на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров. В храмах большей площади могут собираться до 100 человек. На площади более 800 квадратных метров — до 200 человек. На третьем этапе количество прихожан на службах не ограничено.

В монастырях паломников и верующих рекомендуется пускать только в один храм. При этом гостям нельзя разбредаться по территории. Лучше поставить ограждения от ворот до входа в церковь.

В Москве и Московской области с началом распространения коронавируса первыми закрылись мечети и синагоги. Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Такие же меры ввели у себя и другие регионы, где сложилась неблагоприятная эпидемическая обстановка.

Русская православная церковь во время Страстной недели обратилась к верующим с просьбой отказаться от посещения храмов и молиться дома. Эти временные меры там объяснили сохранением своего здоровья и своих близких. После Патриарх выпустил официальный запрет на посещение храмов во время распространения коронавируса. При этом наказывать он решил священников. Но с таким решением главы церкви согласились не все.