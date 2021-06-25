Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что телевидение больше не нужно для россиян, которые хотят задать вопрос во время прямой линии в Владимиром Путиным. Представителя Кремля процитировало Daily Storm.

«Для граждан нужен только смартфон», — заметил Песков. По его словам, анализ поступающих сообщений свидетельствует о том, что все поколения, в том числе и пенсионеры, пользуются смартфонами — либо собственными, либо устройствами, которые принадлежат их детям или внукам.