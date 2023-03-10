Общество 10 марта 2023, 17:07 Для гостей Дня оленевода в Салехарде приготовят 200 литров супа

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В Салехарде в 2023 году празднование Дня оленевода продлится почти неделю. Об этом ИА «Север-Пресс» рассказала начальник городского управления культуры и молодежной политики Галина Туманова.

Празднование начнется 21 марта, но самые масштабные мероприятия проведут в выходные, 25 и 26 марта. В программе праздника будут как традиционные состязания, так и новые. Например, гости смогут посоревноваться в национальной борьбе, перетягивании палки, гонках на оленьих упряжках.

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Также организаторы запланировали и ряд «фишек». Гости смогут заняться этнобиатлоном, сноукайтингом, снежным волейболом, посоревноваться в снегоходном кроссе, передает «Ямал-Медиа».

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Кроме того, планируется и гастрономический фестиваль с национальной кухней. Каждый час обещают представлять новое блюдо.

«К приготовлению привлекаем поваров нашего города, приобрели необходимый казан, который вместит 200 литров шурпы из оленины. Надеемся, у нас все получится», — сказала Галина Туманова.

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