В России могут ввести льготную ипотеку для детей-сирот

В России предложили создать новый вид льготной ипотеки с 2–6% годовых для детей-сирот. С такой инициативой выступил «Общероссийский народный фронт».

Как написала газета «Известия» со ссылкой на обращение «Фронта» к вице-премьеру Татьяне Голиковой, эту идею уже рассматривают в правительстве.

Согласно данным Счетной палаты, у государства огромный жилищный долг перед детьми-сиротами. Порядка 200 тысяч выпускников детдомов по всей стране не могут получить квартиры по достижении совершеннолетия, им годами приходится ждать своей очереди, не имея при этом своей жилплощади.

В стране разрабатывается система жилищных сертификатов для таких детей. По этому документу «Фронт» предложил предоставлять им льготные кредиты, чтобы они могли выбрать квартиру в любом регионе, где учатся или работают.

Об идее положительно высказались в СП и комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Эксперты оценивают траты государства на эту программу в 265 миллиардов рублей.