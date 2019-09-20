Для детей с особенностями развития устроят спортивный праздник в Москве

Столичный стадион «Сокол» ждет на выходных маленьких гостей. На нем пройдет спортивный праздник «Молодой атлет» для детей с особенностями интеллектуального развития и их родителей.

Организаторами мероприятия выступили департамент образования и науки Москвы и организация «Специальная Олимпиада России». Участие в церемонии открытия праздника примет ее президент и председатель правления Ольга Слуцкер, представители европейского отделения движения Special Olympics, и почетные капитаны команд — Эвелина Бледанс, Тимур Соловьев, Вера Душевина.

Пришедших на праздник детей ждут танцы, квесты и спортивные мастер-классы в компании с известными спортсменами и артистами.

Начало мероприятия запланировано на 11:00 21 сентября.

«Молодой атлет» — спортивно-игровая программа для ребят трех-девяти лет. Она нацелена на общение сверстников друг с другом и помогает детям развиваться эмоционально и физически.

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Всемирное движение Special Olympics организует спортивно-оздоровительные мероприятия и соревнования для детей и взрослых с нарушением интеллекта. В 1968 году его основала сестра президента Джона Кеннеди — Юннис Кеннеди Шрайвер. Сейчас движение насчитывает порядка трех миллионов участников в 190 странах мира.

Общественная благотворительная организация «Специальная Олимпиада России» помогает людям с особенностями умственного развития адаптироваться к жизни в обществе с использованием специальных спортивных программ.