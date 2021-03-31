При реализации комплексного индивидуального жилищного строительства станет возможно применять механизм проектного финансирования и эскроу-счета. Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, в РФ готовятся соответствующие изменения в законодательство. Зампред Правительства России подчеркнула: деревянное домостроение является одним из приоритетных направлений развития.

Абрамченко напомнила, что в январе этого года с профильными ведомствами и Центральным Банком достигнуты договоренности и согласован конкретный перечень мер по развитию деревянного домостроения.

«В частности, запланировано формирование территорий комплексной застройки, обеспеченных необходимой инфраструктурой, подготовлены стандарты ИЖС с использованием деревянных конструкций, создан реестр типовых проектов деревянных домов и реализованы меры стимулирования при участии институтов развития „ДОМ.РФ“ и „ВЭБ.РФ“», — отметила Виктория Абрамченко.

Помимо этого, за счет средств Фонда развития промышленности обеспечена реализация программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в целях модернизации и создания мощностей по глубокой переработке древесины. На сегодняшний день 21 региональный фонд уже запустил программу «Проекты лесной промышленности» и может оказывать поддержку предприятиям отрасли, чтобы переориентировать их к выпуску продукции глубокой переработки. Еще 14 фондов находятся в стадии подготовки.

На сегодняшний день заявки поданы от лесопромышленных предприятий, расположенных в 6 регионах (Республика Карелия, Хабаровский край, Иркутская, Вологодская, Ленинградская и Свердловская области), на общую сумму около 500 млн рублей.