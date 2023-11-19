Общество 19 ноября 2023, 16:22 «Для черта они живут». Милонов раскритиковал семейные пары без детей Депутат ГД Милонов назвал бессмысленными семьи без детей Freepik

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Семейные пары, у которых нет детей, не приобретают счастья. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале.

Он раскритиковал бездетные пары и посоветовал им обратиться к психологам и священнослужителям.

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«Если все нормально, почему не имеют детей? Они живут не для себя, они живут совершенно для других ценностей — для черта они живут, потому что счастья они не приобретают», — отметил он.

Парламентарий добавил, что таким семьям требуется внимание общества. Он назвал бездетные пары девиантными и призвал помочь им.

«Возможно, муж наркоман, алкоголик, возможно, у него проблемы со здоровьем, жует снюсы всякие, вейпы курит», — указал Милонов.

Ранее депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что россиянки должны рожать в 20 лет. По ее мнению, это решит проблему с рождаемостью в стране. Если в семьях будет три-четыре ребенка, это поможет урегулировать демографический вопрос, подчеркнула Кузнецова. Парламентарий добавила, что в России необходимо также повысить качество психологической помощи населению.