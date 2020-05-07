«Для чего это?». Сенатор Морозов — о материале в американских СМИ про термоядерную бомбу над Москвой
Сенатор Олег Морозов обсудил с RT публикацию американских журналистов, которые смоделировали эффект от сброса 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву.
«Хочется оценить одним вопросом: для чего это?» — задался вопросом член Комитета Совфеда по международным делам.
По его словам, когда люди занимаются изучением последствий применения ядерного оружия, берется абстрактный многомиллионный город и моделируются последствия взрыва. В случае же с публикацией американских журналистов речь идет о конкретном городе Москве.
«Вещи это далеко не безобидные, и именно потому, что вызывают массу вопросов, на которые невозможно дать разумные ответы», — подытожил сенатор.