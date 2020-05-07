«Хочется оценить одним вопросом: для чего это?» — задался вопросом член Комитета Совфеда по международным делам.

По его словам, когда люди занимаются изучением последствий применения ядерного оружия, берется абстрактный многомиллионный город и моделируются последствия взрыва. В случае же с публикацией американских журналистов речь идет о конкретном городе Москве.

«Вещи это далеко не безобидные, и именно потому, что вызывают массу вопросов, на которые невозможно дать разумные ответы», — подытожил сенатор.