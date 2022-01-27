Для борьбы с инфоцыганами в России создали профессиональный стандарт

Профессиональный стандарт для бизнес-тренеров разработали в Минтруде. Эксперт должен делиться с учениками практическими знаниями, показывать, как решать проблемы и не вводить в заблуждение заказчиков. Такая мера должна помочь справиться с инфоцыганами.

По некоторым данным, сейчас в России работают порядка трех тысяч бизнес-коучей, с каждым годом их число все растет. Об этом сообщила «Российская газета». Создание профстандарта для подобных тренеров — это попытка контролировать данную сферу.

Генеральный директор агентства КРОС Екатерины Мовсесян заявила, что подобные специалисты могут быть в штате и регулярно проводить тренинги для сотрудников. Речь идет, например, о сфере продаж.

«Кроме того, существуют целые компании, специализирующиеся на оказании услуг бизнес-тренерами, есть и самозанятые тренеры и тренеры — индивидуальные предприниматели. Все они обладают разным уровнем профессиональной квалификации», — рассказала она.

Однако в соцсетях достаточно мошенников, которые берут с людей деньги, но ничего полезного не рассказывают. Чтобы не стать их жертвой, нужно не вестись на рекламу.

«Первый восторг от широких улыбок и умных речей в совокупности с обещаниями невиданного счастья и решения всех проблем сменится разочарованием от обмана и потраченных денег и времени. Привлечь же к ответственности таких ораторов практически нереально», — предупредил юрист Иван Соловьев.

По его словам, эти люди учат быть богатыми и счастливыми, но никаких гарантированных результатов не обещают. Он добавил, что в Европе коучи уже перестали пользоваться популярностью.

Большой общественный резонанс получила программа Ксении Собчак об инфоцыганах. В ней она разобрала известные марафоны и курсы, которые обещают сделать людей счастливыми и богатыми.