«Почта России» запустила программу трудоустройства для беженцев

«Почта России» запустила программу трудоустройства для людей со статусом беженца. Они смогут устроиться работать операторами связи и почтальонами в отделения почты в 36 регионах страны.

Для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Трудоустройство будут оформлять по срочному или бессрочному договору. Возможен вариант с частичной занятостью, написал ТАСС.

Эта программа действует в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

Также ей смогут воспользоваться беженцы в Кабардино-Балкарии, на Кубани и в Пермском крае, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Якутии, Северной Осетии-Алании, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе.

В России прибыли более 100 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Их эвакуация началась 18 февраля из-за эскалации на линии соприкосновения в Донбассе.