Названо идеальное блюдо для аномальной жары

Во многих российских регионах продолжает стоять аномальная жара. Когда температура воздуха на улице превышает отметку в 30 градусов, то незаменимым блюдом для человека становится суп.

Дело в том, что в жару значительно повышается потоотделение, так организм поддерживает тепловое равновесие. Но вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав, пояснила в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, автор Telegram-канала «Доча, что ты ела?» Маргарита Арзуманян.

Восполнять потери, по ее словам, лучше всего с помощью супа.

Арзуманян объяснила, что важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. Легкоусвояемые супы, по ее словам, с этой точки зрения являются хорошим выбором.

Супы могут быть и теплыми, и горячими, отметила врач-диетолог. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Но все же отдавать предпочтение лучше холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. Однако температура блюда должна быть комнатной, в жару лучше избегать слишком холодной еды.

Молочные и мясные продукты на жаре портятся очень быстро, поэтому их нужно хранить в холодильнике. Также внимательно надо следить и за хранением пищи, которая прошла термическую обработку, например, супы и каши. Эти блюда тоже надо хранить в холодильнике, рассказала «360» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она также предупредила об опасности жары из-за кишечных инфекций.