Владимир Путин оказался авторитетом для 16% россиян

Большинство жителей России заявили, что людям нужны авторитеты. Одним из них россияне назвали президента страны Владимира Путина. Его авторитетность отметили 16% участников опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Наличие авторитетов сочли необходимым 85% опрошенных, следует из опубликованных ВЦИОМ результатов исследования. Не согласились с этим 11%.

Выяснилось, что наибольшим авторитетом у россиян пользуются Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

За главу государства высказались 16% участников опроса, за Шойгу — 5%, за Лаврова — 4%, а за Мишустина — 3%.

Авторитетным россияне считают мнение ученых и академиков и собственных родственников — их упомянули по 3% респондентов. У еще 20% авторитетов нет, а 27% затруднились ответить на вопрос.

В проведенном 24 ноября исследовании ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.