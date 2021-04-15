Увеличение продолжительности майских праздников полезно с точки зрения экономики. Плюсы дополнительных нерабочих дней перечислил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, сообщило радио «Комсомольская правда».

С экономической точки зрения, праздничные и выходные дни ценны тем, что в это время люди тратят деньги, потребляют, покупают.

«Если вы все время работаете, это, конечно, замечательно с точки зрения протестантской этики. Но с точки зрения экономики нужно иметь значительное время на отдых. Люди должны развлекаться, посещать кафе, рестораны, кинотеатры, театры, музеи и много других заведений», — объяснил экономист.

Также на отдыхе люди вкладываются в свое развитие. Колташов также добавил, что если соотечественники будут работать долго без выходных и праздников, это не означает, что они больше заработают.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить на три дня майские праздники, забрав столько праздничных дней у новогодних каникул. По его мнению, зимой людям «нечего делать», а весной многие хотят уехать на дачу.