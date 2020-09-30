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    30 сентября 2020, 14:35

    Длительность каникул в Башкирии не изменится

    Дарья Морозова

    Осенние каникулы в школах Башкирии собираются оставить длительностью 10 дней. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    Они начнутся 26 октября и продлятся до 5 ноября. В связи с ростом заражения коронавирусом идут разговоры о продлении каникул. Также их собираются увеличить для школьников в Москве.

    В Башкирии длительность каникул собираются оставить прежней.

    Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что ребенка не стоит перегружать слишком большим количеством кружков.

    Новости SMI.FM