Длительность каникул в Башкирии не изменится

Они начнутся 26 октября и продлятся до 5 ноября. В связи с ростом заражения коронавирусом идут разговоры о продлении каникул. Также их собираются увеличить для школьников в Москве.

В Башкирии длительность каникул собираются оставить прежней.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что ребенка не стоит перегружать слишком большим количеством кружков.