Длительность каникул в Башкирии не изменится
Осенние каникулы в школах Башкирии собираются оставить длительностью 10 дней. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
Они начнутся 26 октября и продлятся до 5 ноября. В связи с ростом заражения коронавирусом идут разговоры о продлении каникул. Также их собираются увеличить для школьников в Москве.
В Башкирии длительность каникул собираются оставить прежней.
Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что ребенка не стоит перегружать слишком большим количеством кружков.