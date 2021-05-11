Россиянам напомнили о следующих длинных выходных в 2021 году

Только сегодня россияне выйдут с длинных майских выходных, а уже в июне их ждут новые длинные праздничные дни. 12 июня в стране отмечают День России.

Традиционно этот день станет выходным. Поскольку в 2021 году праздник выпадает на субботу, то дополнительным выходным станет 14 июня. Получается, что россияне будут отдыхать три дня подряд. Затем их ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня.

Но три выходных дня подряд будут не у всех. Работающие в режиме шестидневки, будут отдыхать только 12 и 13 июня. При этом у них не будет переноса нерабочего дня. Для людей с таким графиком рабочая неделя начнется с 14 июня, уточнила «Экономика сегодня».

После долгих выходных вернуться к рабочему графику бывает очень сложно. Чтобы войти в «будничный» режим без стресса существует несколько правил, которые раскрыли российские психологи.