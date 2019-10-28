Длинные выходные ждут россиян в начале ноября

В ведомстве сообщили, что выходные дни продлятся со 2-го по 4 ноября включительно. Продолжительность рабочего дня или смены в пятницу, 1 ноября, не уменьшается на один час, так как этот день не предшествует нерабочему праздничному дню.

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В 2019 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на понедельник. Именно поэтому россияне будут отдыхать три дня подряд. Следующие длинные выходные ждут сограждан уже в следующем году.

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1-го по 8 января.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Этот праздник был учрежден в честь событий XVII века — освобождения Москвы от польской интервенции в 1612 году. Тогда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.

Идея сделать праздничным день 4 ноября была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Ее поддержал думский Комитет по труду и социальной политике.