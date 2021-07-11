Длинные очереди снова выстроились в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево уже второй день сохраняются большие очереди из-за проверки документов. Люди толпятся как перед вылетом, так и после прилета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По данным корреспондента агентства, в терминале D у пунктов пограничного контроля в зоне прилета утром был заполнен весь холл, хотя работали все кабины пропуска. После прохождения границы люди становились в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными для санитарного контроля.

Накануне пассажиры уже жаловались на огромные очереди в Шереметьево. Одна из пассажирок предположила, что людей в аэропорту стало много после возобновления авиасообщения с Египтом и Турцией. По ее слова, зарегистрироваться на рейсы онлайн сейчас невозможно. Сотрудники аэропорта ищет опаздывающих на самолет в толпе.