Общество 16 февраля 2024, 13:55 DLBI: одним из самых популярных паролей среди россиян оказался «123456»

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Большинство россиян продолжают использовать простые последовательности в качестве пароля, одним из самых популярных стал «123456». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование DLBI.

Несмотря на то, что большинство сервисов требует выбирать более сложные комбинации в качестве паролей, из года в год лидирующие места занимают самые популярные сочетания. Среди них также «йцукен» на русской раскладке и «qwerty» на английской.

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Как добавила «Свободная пресса», впервые в топ вошли пароли «подружка» и «1000000». Кроме того, многие россияне не только используют элементарные последовательности, но задают один и тот же пароль на разных сервисах, упрощая задачу мошенникам.

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