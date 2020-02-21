Дюжев восхитился подвигом 6-й роты псковских десантников

Автор идеи постановки Игорь Исаков отметил, что псковские десантники остались верны присяге и вступили в бой с многократно превосходящим по численности противником.

«Эти ребята принадлежали к «поколению пепси», как их тогда называли. У них был выбор, им предложили взять очень большие деньги. Они могли пропустить боевиков и остаться живыми, но они предпочли остаться верными присяге», — рассказал Исаков.

Продюсер проекта Марина Ким подчеркнула, что создатели поставили перед собой задачу «привлечь внимание молодежи, чтобы у них был еще один повод узнать о подвиге 6-й роты».

Актер Дмитрий Дюжев поделился, что подвиг вызвавшего на себя артиллерийский огонь комбата Марка Евтюхина глубоко его поразил.

«Как нам, простым людям, приблизиться к тем героям, чьи имена живут в памяти многих поколений? Этот вопрос не может не волновать мое сердце <…> Я бы хотел, чтобы каждый поставил себя на место воинов из 6-й роты и задал себе вопрос: «А я так смог бы?» — признался актер.

Отец Алексея Воробьева, героя 6-й роты, Владимир Воробьев рассказал, что не перестает горевать о сыне, но гордится, «что он погиб за Россию, а не был убит в криминальных разборках».

«Во время чеченских кампаний было совершено много подвигов, которые необходимо сохранить в памяти нашего народа. Но подвиг 6-й роты стоит особняком, поскольку именно во время этого боя был проявлен массовый героизм», — заявил участник двух чеченских кампаний офицер спецназа Андрей Лобанов.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты псковских десантников приняли бой против значительно превосходивших сил противника в Аргунском ущелье Северного Кавказа. 90 бойцов сразились с двумя тысячами боевиков Хоттаба и Шамиля Басаева. Выжили лишь шестеро из солдат и офицеров 6-й роты. Противник потерял, по разным оценкам, от 400 до 600 человек.