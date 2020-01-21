Дьякон написал пост о семинаристах, выступивших во французском «Голосе»

Кураев был краток в посте: он написал, что наши ребята потрясли французское жюри и прикрепил ссылку на само выступление коллектива.

Сообщается, что члены жюри высоко оценили ребят, однако, к ним никто не повернулся. Семинаристы исполнили песню «О, моя душа». Один из членов комиссии, посоветовал коллективу выступить с этой композицией в Москве.