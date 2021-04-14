Дьякон Кураев рассказал, что будет с монахинями из монастыря Сергия

Протодиакон Андрей Кураев высказался по поводу судьбы монахинь из Среднеуральского женского монастыря, которых правоохранители выселили из их пристанища. Богослов заявил, что нет свода правил, которые бы регламентировали дальнейшие действия РПЦ, рассказал он URA.RU.

«Они вольны обратиться в любой монастырь, и уже игуменья будет решать, на каких условиях их принять. В каждом монастыре свои правила приема, никаких епископских указов на этот счет, насколько я знаю, не бывает», — заявил Андрей Кураев.

Он добавил, что монашество — это личная история, которая не имеет прямого отношения к церкви. Поскольку это миряне, которые взяли на себя дополнительные обязательства. Поэтому женщины, по его словам, могут поехать в любую деревню и там соблюдать данные обеты, не взаимодействуя с РПЦ. Пресс-служба Екатеринбургской епархии заявила, что монахини могут выбрать любое место, которое им близко.

Монахини пока что не думают о письменном покаянии, которое от них потребовали, поскольку пребывают в шоке из-за выселения, сообщил адвокат Павел Бабиков.