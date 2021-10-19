Дядя убитой в Вологде 9-летней девочки рассказал, как семья отреагировала на известие

Труп девятилетней девочки нашли в Вологде накануне. Ее дядя рассказал телеканалу РЕН ТВ, что участвовал в поисках школьницы. А когда семья узнала, что ее убили, все плакали.

«Приехала бабушка моя, потом участковый позвонил и сказал, что нашли труп. Я позвонил бабушке, сказал сестре, она заплакала. Такси вызвали и поехали искать ее по моргам», — рассказал он.

Но в моргах они не нашли тело, поэтому приехали в квартиру, где произошло убийство. Полицейские установили, что со школьницей ранее познакомилась 40-летняя женщина, которая заманила ее в квартиру. Девочку искали два дня. Погибшая из неблагополучной семьи. По данными СМИ, ее мать состоит на учете в ПДН как отрицательно влияющая на детей.

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что существует объяснение поведению девочки, которая ушла с незнакомой женщиной. По словам специалиста, школьница была не обласкана в своей семье и хотела получить от чужого человека «хоть какую-то заботу». Такое часто случается с теми, в чьих семьях есть проблемы.