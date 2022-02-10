Дядя 15-летнего «террориста из Мinесrаft» допустил, что тот заигрался в компьютерные игры

В семье Никиты Уварова, которого приговорили к пяти годам колонии по делу о терроризме, вспомнили о собственном детстве и подростковых развлечениях. Дядя 15-летнего мальчика рассказал о них «360».

«Хочу просто сказать, что, когда у меня было детство, мы тоже делали „поджиги“ (самодельный однозарядный пистолет — прим. ред.) из спичек», — отметил мужчина.

Он допустил, что возможно, племянник зря пользовался социальными сетями и заигрался в компьютерные игры. Но срок в итоге получил реальный.

Адвокат школьника из Канска Владимир Васин счел вынесенный его подзащитному приговор чересчур строгим. Юрист подчеркнул, что пять лет колонии юноше дали «за слова, за переписку, за отсутствие ущерба».

Восточный окружной военный суд признал Уварова виновным по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Подростка ждет колония и штраф в размере 30 тысяч рублей. Двум другим подсудимым дали условные сроки.

По версии следствия, молодые люди объединились еще в 2019 году и намеревались в будущем заниматься терроризмом.