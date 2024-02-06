Общество 06 февраля 2024, 16:36 Дизельные генераторы поставили в котельные ДНР на случай аварий Васильев: в котельных ДНР для бесперебойной работы установили генераторы РИА «Новости»

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Минстрой России оборудовал котельные Донецкой Народной Республики дизельными генераторами на случай аварий. Об этом ДАН рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадим Васильев.

«По поручению Минстроя России в целях обеспечения бесперебойной работы котельных поставлены дополнительные дизельные генераторы», — сообщил он.

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Васильев добавил, что в регионе иногда происходят аварии на объектах из-за непогоды и обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Но, как правило, нарушения устраняют быстро.

Ранее часть жителей новых регионов России осталась без электроснабжения из-за непогоды. В ДНР света не было у 138 тысяч человек, в ЛНР — у 116 тысяч человек. До этого в Донецке из-за проблем с электричеством временно перестали ходить все троллейбусы и некоторые трамваи.