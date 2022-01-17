Дизель-поезд «Орлан» запустили между Рыбинском и Ярославлем

Современный дизель-поезд «Орлан» запустили накануне между Рыбинском и Ярославлем. От других поездов в области он отличается повышенным комфортом, а также мощной и экономичной дизель-установкой, написал ОТР.

Для удобства пассажиров в поезде установили мягкие сидения, широкие багажные полки, информационные табло. Воздух внутри очищается благодаря обеззараживателям. Также в нем есть туалеты и подъемники для инвалидных колясок.

«Это у нас первый запуск нового РА-3 поезда. В последующем он будет ходить у нас постоянно. Добавится еще. Будет сменен весь парк, будут ходить рельсовые автобусы», — рассказал начальник вокзала Руслан Моисеенко.

Купить билет на поезд можно за 300 рублей. Льготы, которые действуют на обычные поезда, также сохраняются и для «Орлана».