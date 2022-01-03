Дизайнеры предупредили о росте цен на ремонт в 2022 году

Услуги ремонтных бригад в 2022 году могут подорожать сразу на 20%, а строительные и отделочные материалы, предположительно, станут дороже на 10%. Такое мнение выразили эксперты, которых опросило «РИА Недвижимость».

По итогам прошедшего года цены на строительные материалы тоже значительно выросли. Руководитель ремонтно-строительной компании «Параллель» Тигран Симонян сообщил, что многие поставщики еще до начала 2021 года информировали о росте цен. В том числе, на сантехнику и даже люстры. Теперь же эксперты считают, что дороже станут и обои, мебель, плитка, ламинат.

Что касается ремонта, то такая услуга может подорожать и потому, что спрос на нее всегда остается высоким, а вот найти квалифицированную рабочую силу не так-то просто.

Скорее всего, самый сильный рост цен будет наблюдаться в апреле или мае, когда снова станет актуальным делать ремонт в загородных домах. Едва ли, считают эксперты, российский рынок к этому моменту сильно пополнится новыми кадрами. Значит, цены на ремонтные услуги начнут расти.