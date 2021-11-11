Дизайнеры из России представили коллекцию цифровой одежды с детскими рисунками

Российские дизайнеры представили вариант цифровой одежды, сделанный на основе детских рисунков. Необычный проект с благотворительной составляющей решили организовать Регина Турбина и Тигран Аветисян. Об этом написал сайт «Русская планета».

Часть денег от продажи необычной коллекции пойдет на лечение детям, которыми занимается фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».

«Каждый может приобрести цифровую одежду и помочь детям на сайте первого маркетплейса цифровой моды replicant», — говорится на сайте фонда.

Необычные вещи из дизайнерской коллекции уже примерили Чулпан Хаматова, Manizha, Ирина Старшенбаум, Аглая Тарасова, Риналь Мухаметов, Елена Летучая.

Ранее подобные проекты были представлены в России. Например, компания по производству детской одежды LOLOCLO направляла сэкономленные средства в благотворительный детский фонд «Дорога жизни». Дизайнеры бренда объяснили, почему используют яркие цвета в коллекциях.

«Как правило, дети очень любят яркие цвета — не стоит их бояться — в такой одежде ребенка всегда видно в толпе: в торговом комплексе, в аэропорту. Не стоит избегать и марких цветов: с качественного трикотажа пятна легко отстирываются. Пара ярких кофт, например, всегда сделает образ более интересным», — рассказал сооснователь LOLOCLO объяснила Юлия Терентьева.