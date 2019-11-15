Дизайнеры из Адыгеи представят свои наряды на мадридской выставке
На базе Адыгейского госуниверситета прошел конкурс «Этномода-2019». По его итогам члены жюри выбрали две коллекции, которые поедут на мадридскую выставку WorldVisionFashionShow в начале февраля 2020 года. Об этом сообщил портал «Юга».
По данным издания, специальный приз получила коллекция «Из сердца Руфабго» студентки гуманитарно-технического колледжа АГУ Дариет Тлюстангеловой и коллекция «Сокол ясный» студентки того же колледжа Анны Горковенко.
Отмечается, что для мадридской выставки из каждой коллекции будет выбрано несколько нарядов. Через платформу лаборатории моды SuzieM Fashion LAB их интегрируют в процесс, поскольку студенты не могут принимать участие в таких конкурсах.