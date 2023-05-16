Общество 16 мая 2023, 16:08 Дизайнер Живуцкая порекомендовала добавить в офисный дресс-код «мягкий тейлоринг»

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Стилист и модный экскурсовод Юлия Живутская в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, как можно сделать офисный стиль менее строгим и более эстетичным.

По словам специалиста, в деловом стиле существует такое понятие как «мягкий тейлоринг», когда в одежде допускаются яркие цвета и открытая обувь. Иногда в деловой стиль можно добавить и спортивные аксессуары, отметила Живуцкая.

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«С одной стороны, мы получили больше возможностей работать на удаленке, а с другой — мы соскучились по офису и поняли, что это классно и стабильно. Вот это веяние вылилось в такую моду», — резюмировала стилист.