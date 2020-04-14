    14 апреля 2020, 12:54

    Дизайнер: военные России вряд ли будут использовать маски от кутюр

    Ольга Ситникова

    Режиссер модных шоу и дизайнер Артем Кривда подчеркнул, что отечественные военные вряд ли наденут защитные маски от его ведущих коллег из России. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Кривда выразил надежду на то, что военнослужащие получат от министерства обороны РФ «адекватные маски», а не изделия дизайнеров одежды.

    «Все-таки люди, которые охраняют безопасность нашей страны, важны для нас и министерство обороны все сделает для того, чтобы у ребят были полноценные достойные маски, а не кусок тряпки, к которому будет пришит кусок резинки. Мой бренд не стал производить их только по одной причине. Здесь есть два варианта развития ситуации: либо ты их производишь в благотворительных целях и помогаешь врачам или еще кому-то, либо не производишь вообще», — пояснил специалист.

    По его мнению, не нужно делать из пандемии коронавируса тренд, так как она навредила многим людям.

    «Я далек от военной отрасли. Думаю, что ближе из всех дизайнеров у нас это Валентин Юдашкин. Он создавал непосредственно одежду для военных, также господин Тимати и его Black Star. Насколько я помню, у них была какая-то коллаборация с армией. Если мы впервые столкнулись с этой историей и видим, что никто не готов к этому, то в дальнейшем все службы безопасности должны быть полностью готовы. И, наверное, маска станет частью атрибута просто стандартного комплекта для военнослужащего РФ», — резюмировал Кривда.