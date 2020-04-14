Дизайнер: военные России вряд ли будут использовать маски от кутюр

Кривда выразил надежду на то, что военнослужащие получат от министерства обороны РФ «адекватные маски», а не изделия дизайнеров одежды.

«Все-таки люди, которые охраняют безопасность нашей страны, важны для нас и министерство обороны все сделает для того, чтобы у ребят были полноценные достойные маски, а не кусок тряпки, к которому будет пришит кусок резинки. Мой бренд не стал производить их только по одной причине. Здесь есть два варианта развития ситуации: либо ты их производишь в благотворительных целях и помогаешь врачам или еще кому-то, либо не производишь вообще», — пояснил специалист.

По его мнению, не нужно делать из пандемии коронавируса тренд, так как она навредила многим людям.

«Я далек от военной отрасли. Думаю, что ближе из всех дизайнеров у нас это Валентин Юдашкин. Он создавал непосредственно одежду для военных, также господин Тимати и его Black Star. Насколько я помню, у них была какая-то коллаборация с армией. Если мы впервые столкнулись с этой историей и видим, что никто не готов к этому, то в дальнейшем все службы безопасности должны быть полностью готовы. И, наверное, маска станет частью атрибута просто стандартного комплекта для военнослужащего РФ», — резюмировал Кривда.