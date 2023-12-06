Общество 06 декабря 2023, 16:51 Дизайнер Устюжанинова посоветовала избегать утрированного рождественского декорирования дома

Читать 360tv в

При украшении дома к Новому году лучше всего избегать утрированного рождественского декорирования и предметов с изображением Санта-Клауса и оленями. Об этом рассказала дизайнер Анна Устюжанинова, сообщил Life.

По словам эксперта, достаточно придерживаться минималистического стиля с небольшими акцентами. Ими могут стать колокольчики, ленты, новогодние свечи и сервировочные салфетки в красных и зеленых оттенках.

Реклама

Для украшения дома в холодном и сдержанном стиле дизайнер посоветовала использовать аксессуары серебристого цвета — они добавят благородства и создадут атмосферу заснеженности.