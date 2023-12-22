Общество 22 декабря 2023, 12:06 Дизайнер Устюжанинова: инсталляции из свечей помогут создать в доме атмосферу зимней сказки

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Праздничную атмосферу зимней сказки в преддверии Нового года способны создать подручные предметы. В этом помогут инсталляции из свечей, сообщила дизайнер Анна Устюжанинова в беседе с Life.

По словам специалиста, свечи разной высоты и толщины могут быть красного, белого и золотого цвета. Инсталляции с легкой небрежностью стоит расставить на подоконнике, кухонном столе или под елкой.

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Кроме того, создать праздничную атмосферу можно с помощью декоративных лент и интерьерных бус. Они будут хорошо смотреться на спинке кровати или на стене над изголовьем, добавила дизайнер.