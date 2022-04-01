Дизайнер Цигаль рассказала, как обновить старую одежду

Дизайнер Маша Цигаль дала советы, как обновить старые вещи. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«Во-первых, нужно внимательно разобрать свой гардероб, посмотреть, что имеет право на существование, выбрать то, что по той или иной причине нравится», — объяснила она.

Цигаль рекомендовала проверить актуальные тренды и посмотреть, что из вещей хорошо сидит. Например, если одежда немного маловата, можно попробовать переделать ее. Или если на вещи классный принт, но сама она выглядит не очень хорошо, то принт можно вырезать и нашить на другой предмет гардероба. Это не только удобно, но и экологично.