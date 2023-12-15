Общество 15 декабря 2023, 15:52 Дизайнер Тараканова посоветовала украсить елку красными бантами с длинными хвостами

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В преддверии Нового года Дракона елку стоит украсить красными бантами с длинными хвостами. Такие украшения задобрят сказочное животное, сообщила дизайнер интерьеров Диана Тараканова газете «Взгляд».

По словам эксперта, банты можно сделать самостоятельно, например, из красной бархатной ленты. Забивать пустоту на елке мишурой, дождиком или специальной гирляндой для ствола не нужно — все это удешевит внешний вид новогоднего дерева.

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Дизайнер напомнила, что каждый интерьер индивидуален, поэтому следовать всем трендам по украшению елки не стоит.