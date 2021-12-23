Дизайнер рассказала, как стильно украсить елку к Новому году

Руководитель студии декора Марина Иванова объяснила «Общественной службе новостей», как стильно и красиво украсить елку к 2022 году.

«ФедералПресс» напомнил, что следующий год будет годом Водяного Тигра, который не любит агрессивных оттенков и изобилие мишуры. Поэтому при украшении елки рекомендуется отдавать предпочтение натуральности и лаконичности.

«Рекомендуем обратить внимание на матовый зеленый цвет, насыщенный зеленый, коричневый и серо-коричневый, терракотовый, цвет ягод можжевельника», — посоветовала Иванова.