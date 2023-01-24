Общество 24 января 2023, 18:38 Дизайнер рассказал, с чем сочетать трендовый зеленый цвет freepik

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Зеленый является трендовым цветом предстоящей весны. О лучших сочетаниях одежды в предстоящем сезоне рассказал дизайнер Владимир Бухинник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, зеленый цвет имеет огромный спектр применения. Так, стилисты создают платья в пол в этом цвете, классические тренчи и строгие костюмы. Самыми актуальными оттенками зеленого в приближающемся сезоне будут темно-оливковый, холодный нефритовый и теплый травянистый.

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Кроме того, настоящие модники могут не бояться сочетать зеленый цвет с самыми разнообразными текстурами. Он отлично будет смотреться с натуральной кожей, бархатом, шелком и искусственным мехом. Дизайнер подчеркнул, что зеленый также прекрасно сочетается и с рисунками.

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