Дизайнер рассказал, как выглядеть стильно осенью

Осенью и в теплой одежде можно выглядеть стильно, уверен дизайнер. Для этого модницам советуют обратить внимание на шляпы, палантины и тренчи.

Дизайнер Юлия Беляева считает, что уже пора доставать из шкафа модные пальто, тренчи, плащи и ветровки. Их смело можно носить даже в самую дождливую погоду. Для дополнительной защиты от влаги можно купить специальный спрей и нанести его на одежду или обувь, передает «ПолитЭксперт».

Чтобы разнообразить образ, эксперт рекомендует надеть палантин или шляпу. Но тут есть нюансы. Например, девушкам с низким ростом нежелательно выбирать шляпу с широкими полями. А крупным женщинам не подойдут маленькие шляпки.

«По такому же принципу подбираются любые аксессуары — сумки и украшения. Крупным дамам лучше не мельчить, чтобы не казаться в сравнении еще больше, и наоборот: на миниатюрной женщине несуразно будет смотреться огромное», — объяснила Беляева.

Цветовая гамма в одежде должна напоминать природные цвета сезона: темно-оранжевый, красный, желтый, горчичный и коричневый. А что касается обуви, то главное, чтобы она была плотная. Стильно будут смотреться даже резиновые сапоги, сейчас в магазинах можно найти любую расцветку и форму. Также не стоит забывать и про зонт, который не только защитит от непогоды, но и послужит дополнением к образу.

Дизайнер рекомендует подбирать одежду исходя из образа жизни. Чтобы не ошибиться в подборе гардероба, можно изучить рекомендации для своего типажа в интернете.