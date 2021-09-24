Дизайнер рассказал, как добавить квартире уюта

Архитектор-дизайнер Евгений Коблов рассказал для Дни.ру, как сделать квартиру более уютной и приятной глазу. Делать капитальный ремонт для этого необязательно.

Чтобы добавить квартире уюта и шарма, можно использовать элементы декора. Самый быстрый способ — обновить текстиль. Купить пледы, подушки, шторы сочетающихся цветов. Помогут и детали: статуэтки, часы, фотографии в рамках, горшки с цветами. Такие предметы дизайнер посоветовал расставлять на поверхностях группами по три штуки: это сделает композицию гармоничной.

Большую часть впечатления от помещения создает освещение. Чтобы в квартире стало больше света, нужно освободить подоконники от вещей. Визуально делают пространство светлее зеркальные, стеклянные поверхности и светлые цвета в интерьере. Чтобы свет в помещении был более мягким и красивым, нужно использовать несколько его источников: подвесные лампы, торшеры, настольные светильники.