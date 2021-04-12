Дизайнер раскрыл секреты, как сэкономить на ремонте квартиры

Дизайнер Елена Крылова раскрыла секреты, как можно сэкономить на ремонте квартиры. Она порекомендовала заменить импортные стройматериалы отечественными, написал сайт NEWS.ru.

Кроме этого, можно не тратиться на отделочный материал для стен, а просто их покрасить. Некоторые цвета выглядят очень достойно, например — теплый серый оттенок. Еще нужно обратить внимание на российских производителей керамических плиток и керамогранита.

«Можно сэкономить на плитке. Не надо покупать какую-то итальянскую. У нас сейчас прекрасные производители наши, российские. Я бы обратила внимание на наших производителей по керамической плитке, керамограниту», — пояснила Крылова.

Также специалист посоветовала сэкономить на покупке штор и их дальнейшей установке. Приобрести все необходимое вполне реально в оптовых магазинах. Можно купить отрез или готовые шторы в недорогом магазине. Так удастся сохранить свои средства, не отдавая их на пошив и глажку. Получается, что стоимость изделия будет меньше примерно в три раза.