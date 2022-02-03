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    03 февраля 2022, 18:43

    Дизайнер Промах рассказала, как изменилась мода за время пандемии

    Дарья Морозова

    Дизайнер Татьяна Промах рассказала о модных трендах, которые появились во время пандемии. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Дизайнер Промах рассказала, как изменилась мода за время пандемии

    Она уточнила, что сейчас многие работают из дома, поэтому в моде комфорт в одежде. Многие стали носить более удобную, домашнюю одежду.

    «Скажем, в гардеробах появились не совсем обычные вещи — плюшевые костюмы, пиджаки, сделанные из мягкого футера», — рассказала Промах.

    Она уточнила, что такие вещи пользовались популярностью прошлой весной. Также дизайнер отметила, что сейчас выходит из моды оверсайз и возвращается популярность женственных нарядов ярких цветов.

    «Еще некоторое время назад мы смеялись над тем, как безвкусно одеваются Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, а теперь благополучно возвращаемся к этим образам. Из 2000-х мы заимствуем низкую посадку брюк, мини, а также топы с бретельками», — подчеркнула Промах.

    Также она добавила, что последние годы держится тренд на осознанное потребление. В связи с этим многие люди стараются реже менять гардероб.