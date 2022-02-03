Дизайнер Промах рассказала, как изменилась мода за время пандемии

Дизайнер Татьяна Промах рассказала о модных трендах, которые появились во время пандемии. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Она уточнила, что сейчас многие работают из дома, поэтому в моде комфорт в одежде. Многие стали носить более удобную, домашнюю одежду.

«Скажем, в гардеробах появились не совсем обычные вещи — плюшевые костюмы, пиджаки, сделанные из мягкого футера», — рассказала Промах.

Она уточнила, что такие вещи пользовались популярностью прошлой весной. Также дизайнер отметила, что сейчас выходит из моды оверсайз и возвращается популярность женственных нарядов ярких цветов.

«Еще некоторое время назад мы смеялись над тем, как безвкусно одеваются Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, а теперь благополучно возвращаемся к этим образам. Из 2000-х мы заимствуем низкую посадку брюк, мини, а также топы с бретельками», — подчеркнула Промах.

Также она добавила, что последние годы держится тренд на осознанное потребление. В связи с этим многие люди стараются реже менять гардероб.